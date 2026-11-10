Balıkesir Hava Durumu! 10 Kasım Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

10 Kasım Salı 2026 tarihide Balıkesir'deki hava durumu merak ediliyor. Bugünkü hava nasıl sorusu, dışarıda zaman geçirecekler için önem taşıyor. Balıkesir'de sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Bu sıcaklık aralığı, mevsim normlarına uygun olduğunu gösteriyor. Günün ilerleyen saatlerinde yağışlı hava koşulları etkili olabilir. Dışarıda olmak isteyenler için planlama yapma gerekliliği ortaya çıkıyor.

Havada beklenen sıcaklıkla birlikte güneşli ve bulutlu geçişler yaşanacak. Sabah saatlerinde hafif bulutlarla başlayan bir hava durumu bekleniyor. Öğle saatlerinde bulutların yoğunlaşması muhtemel. Akşamüstü yerel yağışların görülmesi bekleniyor. Balıkesir'de gün içerisinde ani hava değişiklikleri olabilir. Dışarı çıkmayı planlayanların şemsiyelerini yanlarına alması öneriliyor.

Balıkesir hava durumu hakkında önümüzdeki günlerde tahminlerde bulunmak mümkün. 11 Kasım Çarşamba günü sıcaklıkların 18 - 21 derece arasında olacağı düşünülüyor. Haftanın ortasında sakin bir hava bekleniyor. 12 Kasım Perşembe günü yoğun bulutlar belirebilir. Hava durumu yeniden ıslanabilir hale gelebilir. Sıcaklıkların 17 - 20 derece arasına inmesi öngörülüyor. Balıkesir'de kış mevsimi kendini hissettirmeye başlayabilir.

Vatandaşların hava koşullarıyla ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar var. Yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler giymek önemli bir adım. Hava durumunda beklenmedik değişiklikler olabiliyor. Alışverişe ya da dışarıya çıkmadan önce güncel hava durumu kontrolü faydalı olacaktır.

Balıkesir'de 10 Kasım 2026 tarihinde açık ve kapalı havanın birleşimi farklı deneyimler sunacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu takip edilmeli. Planlamalar buna göre yapılmalıdır. Hava durumu değişkenlik gösterdiği için hazırlıklı olmak akıllıca bir seçimdir.