Balıkesir Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Nisan 2026 Pazar günü Balıkesir'de hava durumu güzel. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 15 derece civarında. Rüzgar hafif. Kuzey yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %44 civarında. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün var.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu genelde güzel olacak. 13 Nisan Pazartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 17 derece civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Saate yaklaşık 3 kilometre hızla esecek ve nem oranı %45 civarında olacak. 14 Nisan Salı günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 19 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı yine %45 civarında.

15 Nisan Çarşamba günü hava bölgesel düzensiz yağışlı olacak. Sıcaklık 15 derece civarında kalacak. Rüzgar saatte yaklaşık 4,5 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %73 civarında olacak. 16 Nisan Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 11 derece civarında. Rüzgar saatte yaklaşık 4,3 kilometre hızla esecek. Nem oranı %85 civarında olacak. 17 Nisan Cuma günü hava bölgesel düzensiz yağışlı. Sıcaklık 10 derece civarında kalacak. Rüzgar saatte yaklaşık 4,5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %92 civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmalısınız. Özellikle 15 Nisan Çarşamba ve 17 Nisan Cuma günleri için yağışlı hava ihtimalini göz önünde bulundurun. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, bu günlerde alternatif planlar yapmanız iyi olur. 15 Nisan'da düzensiz yağışlar beklendiği için açık hava etkinliklerinizi kapalı alana kaydırabilirsiniz. Yağmurluğa hazırlıklı olmak da önemli. 17 Nisan'da açık hava etkinliklerinizi kapalı alana kaydırabilir ya da yağmurluğa hazırlıklı olabilirsiniz.

Genel olarak Balıkesir'de hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Yağışlı günlerde planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.