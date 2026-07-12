Balıkesir Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Temmuz 2026 Pazar günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34 - 35 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 17 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu hava koşulları daha belirgin hale gelecek.

Balıkesir'de bugün açık ve güneşli bir hava var. Bu sıcak koşullarda dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalıdır. Sıcaklıkların yükseldiği günlerde bol su tüketmek faydalıdır. Güneş ışınlarından korunmak da önemlidir. Bu önlemler, sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklıklarla devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 33 - 34 derece olması bekleniyor. 14 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 30 - 31 derece arasında seyredecek. Hava koşullarının bu dönemde açık ve güneşli olması tahmin ediliyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bu günlerde bol su içmek ve güneşten korunmak çok faydalıdır. Ayrıca, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak önerilir. Koruyucu giysiler kullanmak da önem taşır.

Sonuç olarak, Balıkesir'de 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak için önemlidir.