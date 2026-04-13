Balıkesir Hava Durumu! 13 Nisan Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü, Balıkesir'de hava durumu açık ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 17 - 18 derece civarında olacak. Nem oranı %59 olacak. Rüzgarın hızı 8 km/saat civarında. Rüzgar kuzeyden esecek. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günler de Balıkesir'de hava açık ve güneşli olacak. 14 Nisan Salı günü sıcaklık 21 - 22 derece aralığında olacak. 15 Nisan Çarşamba günü sıcaklık da 21 - 22 derece arasında seyredecek. 16 Nisan Perşembe günü sıcaklık ise 19 - 20 derece olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için uygun.

Bu güzel havayı değerlendirmek için, güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri veya piknikler planlamak iyi bir fikir olabilir. Bu dönemde alerjik reaksiyonların artabileceğini unutmamak önemlidir. Alerjiniz varsa dikkatli olmalısınız. Gün boyunca bol su içmeyi ve güneşten korunmak için uygun kıyafet giymeyi unutmayın.

