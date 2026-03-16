Balıkesir Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 16 Mart 2026 tarihi hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 derece civarında seyredecek, akşam saatlerinde ise 5 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Hava koşulları dış mekan etkinlikleri için uygun görünse de, sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle hafif giysilerin giyilmesi öneriliyor. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu ılımandır; ancak 19 Mart'ta yağmur bekleniyor.

Balıkesir Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 16 Mart 2026 Pazartesi. Balıkesir'deki hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklığı 10 derece civarındadır. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 5 dereceye düşecektir. Rüzgar doğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecektir. Nem oranı sabah %83, gündüz %45, akşam %69 ve gece %67 civarındadır. Basınç değerleri gün boyunca 999 hPa ile 994 hPa arasında değişiklik gösterecektir.

Balıkesir'de hava durumu açık bir gün olarak beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gündür. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Özellikle sabah erken saatlerde hafif bir mont veya ceket alınması önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacaktır. 17 Mart Salı günü hava bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklığı 12 derece civarındadır, gece sıcaklığı ise 5 dereceye düşecektir. 18 Mart Çarşamba günü havanın alçak bulutlarla kaplanması bekleniyor. Bu günde gündüz sıcaklığı 12 derece, gece sıcaklığı 6 derece civarında olacaktır. 19 Mart Perşembe günü yağmur ve çisenti beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 8, gece sıcaklığı 5 derece olacağı tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. 19 Mart Perşembe günü şiddetli yağmur beklenmektedir. Dışarı çıkmadan önce yanınıza şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabileceğinden, uygun giyinmek önemlidir.

Balıkesir'de 16 Mart Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak. Ancak 19 Mart Perşembe günü yağmur beklentisi nedeniyle hazırlıklı olmakta fayda vardır.

