Balıkesir Hava Durumu! 19 Mayıs Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

19 Mayıs 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava durumu oldukça elverişli. Gündüz saatlerinde hava açık ve güneşli. Sıcaklık 24 ile 27 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 9 ile 10 dereceye düşecek. Bu güzel hava, etkinlikler için dışarıda zaman geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'in hava durumu değişecek. 20 Mayıs Çarşamba günü, hava kapalı ve yağışlı olacak. Sıcaklık 21 ile 22 derece arasında seyredecek. 21 Mayıs Perşembe günü, hava hafif yağmurlu. Sıcaklık 20 ile 22 derece civarında olacak. Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 21 ile 23 derece arasında olacak.

Değişken hava koşulları nedeniyle dikkatli olmak önemli. Özellikle hafta ortasında ve sonrasında dışarı çıkarken uygun giysiler almanız faydalı. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Olası su birikintilerine karşı tedbirli davranmalısınız. Bu şekilde, Balıkesir'deki hava koşullarına en iyi şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.