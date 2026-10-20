HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 20 Ekim Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

20 Ekim Salı 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu serin ve hafif rüzgarlı olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, gün boyunca güneş ara ara bulutların arasından çıkacak. Dışarıda vakit geçireceklerin, sabah saatlerinde hissedilecek serinlik için kalın giyinmeleri gerekiyor. Ayrıca, kısa süreli yağışlar bekleniyor. Yağmurluk veya şemsiye bulundurmak, açık hava etkinliklerinin keyfini çıkarmak açısından faydalı olacaktır.

Balıkesir Hava Durumu! 20 Ekim Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Balıkesir hava durumu, 20 Ekim Salı 2026 tarihinde serin ve hafif rüzgarlı bir atmosfer sunacak. Sıcaklık 19 – 22 derece arasında değişecek. Balıkesir'de hava oldukça ılıman olacak. Güneş arada bir bulutların arasından çıkacak. Bu, keyifli yürüyüşler yapmaya olanak tanıyacak. Ancak sabah saatlerinde serinlik hissedilecek. Dışarı çıkmadan önce kalın bir ceket giymek gerekebilir.

Balıkesir halkı dışarıda olmayı planlıyorsa, hava durumunu dikkate almalı. Kısa süreli yağışların olabileceği öngörülüyor. Yedekte bir yağmurluk ya da şemsiye bulundurmak önemli. Güneşli anların tadını çıkarmak isteyenler için açık hava etkinlikleri ideal olacak. Günün ilerleyen saatlerinde bulutların artması bekleniyor. Gün batımına doğru sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Serin bir akşama hazırlanmak, uygun giyinmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha karışık bir tablo sunacak. Perşembe ve Cuma günleri yağışlı hava koşulları etkili olacak. Sıcaklıklar 18 – 21 derece arasında seyredecek. Dışarıda vakit geçirenlerin şemsiyelerini yanlarında bulundurmaları tavsiye ediliyor. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kalın giysilerin tercih edilmesi akıllıca olacak. Bu, üşümekten kaçınmak için önemli.

Cumartesi günü hava biraz daha sakinleşecek. Sıcaklık 20 derece civarına ulaşacak. Ancak bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Pazar günü daha güneşli bir hava hakim olacak. Yine de aniden değişebilecek hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle açık alanlarda zaman geçirenler için bu durum dikkate alınmalı.

Balıkesir'deki hava durumu, yerel yaşamı etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor. Güncel bilgiler almak ve hava koşullarına uyum sağlamak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce mutlaka hava durumunu kontrol edin. Bu, sağlığımız ve günlük aktivitelerimiz açısından kritik bir detaydır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan Fransa çıkışı! Olayları tek sebebe bağladıTrump'tan Fransa çıkışı! Olayları tek sebebe bağladı
TCG Anadolu, Arnavutluk'ta Neptune Strike 2026 tatbikatına katıldıTCG Anadolu, Arnavutluk'ta Neptune Strike 2026 tatbikatına katıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı

Paris'te nikah İstanbul'da düğün! Ünlü isimler akın etti

Paris'te nikah İstanbul'da düğün! Ünlü isimler akın etti

Dünya bir bir adım attı: Türkiye'de mesai süresi değişecek mi?

Dünya bir bir adım attı: Türkiye'de mesai süresi değişecek mi?

Benzine dev indirim geliyor! Rakam ve gün belli oldu

Benzine dev indirim geliyor! Rakam ve gün belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.