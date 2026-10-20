Balıkesir Hava Durumu! 20 Ekim Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir hava durumu, 20 Ekim Salı 2026 tarihinde serin ve hafif rüzgarlı bir atmosfer sunacak. Sıcaklık 19 – 22 derece arasında değişecek. Balıkesir'de hava oldukça ılıman olacak. Güneş arada bir bulutların arasından çıkacak. Bu, keyifli yürüyüşler yapmaya olanak tanıyacak. Ancak sabah saatlerinde serinlik hissedilecek. Dışarı çıkmadan önce kalın bir ceket giymek gerekebilir.

Balıkesir halkı dışarıda olmayı planlıyorsa, hava durumunu dikkate almalı. Kısa süreli yağışların olabileceği öngörülüyor. Yedekte bir yağmurluk ya da şemsiye bulundurmak önemli. Güneşli anların tadını çıkarmak isteyenler için açık hava etkinlikleri ideal olacak. Günün ilerleyen saatlerinde bulutların artması bekleniyor. Gün batımına doğru sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Serin bir akşama hazırlanmak, uygun giyinmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha karışık bir tablo sunacak. Perşembe ve Cuma günleri yağışlı hava koşulları etkili olacak. Sıcaklıklar 18 – 21 derece arasında seyredecek. Dışarıda vakit geçirenlerin şemsiyelerini yanlarında bulundurmaları tavsiye ediliyor. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kalın giysilerin tercih edilmesi akıllıca olacak. Bu, üşümekten kaçınmak için önemli.

Cumartesi günü hava biraz daha sakinleşecek. Sıcaklık 20 derece civarına ulaşacak. Ancak bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Pazar günü daha güneşli bir hava hakim olacak. Yine de aniden değişebilecek hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle açık alanlarda zaman geçirenler için bu durum dikkate alınmalı.

Balıkesir'deki hava durumu, yerel yaşamı etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor. Güncel bilgiler almak ve hava koşullarına uyum sağlamak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce mutlaka hava durumunu kontrol edin. Bu, sağlığımız ve günlük aktivitelerimiz açısından kritik bir detaydır.