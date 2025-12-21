Balıkesir Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de, 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık, 7 - 10 derece civarına düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 18 - 20 km/saat seviyelerinde olacak. Bu durum, Balıkesir'de serin ve nemli bir atmosfer yaratacak.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 22 Aralık Pazartesi günü, sabah saatlerinde sıcaklık 6 - 9 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde ise 9 - 13 dereceye yükselebilir. Gün boyunca hafif yağış bekleniyor. 23 Aralık Salı günü, sabah saatlerinde yine 6 - 9 derece civarında kalacak. Gündüz saatlerinde 9 - 13 derece sıcaklık öngörülüyor. Hafif yağışlı hava koşulları devam edecek. 24 Aralık Çarşamba günü, sabah saatlerinde 6 - 9 derece sıcaklık bekleniyor. Gündüz sıcaklık 9 - 13 derece arasında olacak. Aynı şekilde gün boyunca hafif yağmur sürecek.

Bu dönemde Balıkesir'de hava durumu serin ve nemli olacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağışlı günlerde ise su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Su geçirmeyen giysiler de giymek ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmeyen mont veya yağmurluk kullanmak daha mantıklı olacaktır. Bu önlemler, Balıkesir'deki hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.