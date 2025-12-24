HABER

Balıkesir Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak bulutlu. Sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor ve sıcaklık 6 derece. Gündüz 13 dereceye kadar yükselecek olan sıcaklık, akşam 12 dereceye düşecek. Rüzgârın güneydoğu yönünden esmesiyle, nem oranı sabah %94 olarak ölçülecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Bugün dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın.

Balıkesir Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Balıkesir'de 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu. Hafif yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 6 derece. Hafif yağış etkili olacak. Hissedilen sıcaklık ise 3 derece olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 13 dereceye yükselecek. Hafif yağışlar devam edecek. Hissedilen sıcaklık 10 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalacak. Hissedilen sıcaklık 10 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar inecek. Hafif yağışlar sürecek. Hissedilen sıcaklık ise 7 derece civarında olacak.

Rüzgarlar sabah saatlerinde güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 7 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde hız 14 kilometreye çıkacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar hızı 11 kilometre olacak. Yine güney yönünden esecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %94 düzeyinde. Gündüz saatlerinde nem oranı %75 olacak. Akşam saatlerinde %84, gece saatlerinde ise %91 bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü alçak bulutlu bir hava olacak. 27 Aralık Cumartesi günü ise bulutlu ve güneşli hava tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarına göre dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacak. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler tercih etmenizde yarar var. Nemli havalarda grip gibi hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminizi güçlendirecek önlemler almalısınız.

