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Balıkesir Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 26 Haziran 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %86, rüzgar hızı ise 32 km/saat olarak tahmin ediliyor. Yağış olmaması, açık hava etkinlikleri için uygun bir zemin sunuyor. Ancak, açık alanlarda dikkatli olunması, güneş koruyucu kullanılması ve hafif kıyafet tercih edilmesi önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek.

Balıkesir Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Balıkesir'de 26 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu sıcak olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %86 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 32 km/saat olarak bekleniyor. Bugün için yağış öngörülmüyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günler de benzer sıcaklıklarla geçecek. 27 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 17 ile 22 derece arasında olacak. 28 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 17 ile 23 derece aralığında kalacak. Her iki günde de yağış beklenmiyor. Hava genel olarak güneşli olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmaları önemlidir. Bol su içmeleri de önerilir. Hafif kıyafetler tercih edilmeli. Rüzgarın hızı 32 km/saat olacak. Bu nedenle açık alanlarda dikkatli olunmalı. Hafif eşyaların sabitlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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