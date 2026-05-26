Balıkesir Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mayıs 2026 Salı. Balıkesir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık olacak. Sıcaklık 12 ile 24 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 5 kilometre olacak. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir hava durumu benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklık 13 ile 26 derece arasında değişecek. Perşembe günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13 ile 22 derece arasında seyredecek. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam yaratıyor.

Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 13 ile 22 derece arasında seyredecek. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Yine açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanacak.

Bu güzel havadan faydalanmak için güneş ışığından korunmak önemli. Şapka ya da güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olacağı için hafif bir ceket veya hırka bulundurmak iyi bir fikir. Böylece akşam serinliğine karşı hazırlıklı olursunuz. Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu koşullarını en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.