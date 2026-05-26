HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

AK Parti'den affını istedi! Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu siyaseti bıraktı

Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer, aktif siyaseti bırakma kararı aldığını açıkladı.

AK Parti'den affını istedi! Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu siyaseti bıraktı
Devrim Karadağ

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aktif siyaseti bırakma kararı aldığını duyurdu.

Türkücü Mahmut Tuncer'in de oğlu olan Mehmet Umut Tuncer, yaptığı açıklamada "Siyasetin getirdiği yoğun stresin; hayatımda önem verdiğim bazı alanlardan uzaklaşmama neden olduğunu görüyorum. Özellikle ve öncelikle aileme, akademik çalışmalarıma, bilimsel üretime ve kişisel gelişimime neredeyse hiç zaman ayıramamak ruhuma iyi gelmiyor." ifadelerini kullanarak görevinden affını Genel Merkez'e ilettiğini belirtti.

Tuncer'in paylaşımı şu şekilde:

"Hayatımın bundan sonraki dönemine dair önemli bir değerlendirme yaparak bir süredir üzerinde düşündüğüm bir kararı netleştirmiş bulunuyorum. Yaklaşık 3 yıl siyaset yaptığım sürede, sorumluluk bilinciyle fedakarlıklar yaptım. İnandığım değerler doğrultusunda, milletimize ve ülkemize faydalı olabilmek adına büyük bir gayretle çalıştım.

AK Parti den affını istedi! Türkücü Mahmut Tuncer in oğlu siyaseti bıraktı 1

İnsanın bazen kendi iç sesini dinleyip hayat önceliklerini yeniden değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Siyasetin getirdiği yoğun stresin; hayatımda önem verdiğim bazı alanlardan uzaklaşmama neden olduğunu görüyorum. Özellikle ve öncelikle aileme, akademik çalışmalarıma, bilimsel üretime ve kişisel gelişimime neredeyse hiç zaman ayıramamak ruhuma iyi gelmiyor.

Ülkeme hizmet etmenin yalnızca siyasetle sınırlı olmadığına, bilgi üretmenin, yetişen gençlere katkı sunmanın ve bilimsel çalışmalara emek vermenin de en yeterince kıymetli olduğuna inanıyorum. Bu düşünceler doğrultusunda, hayat yolculuğuma aktif siyaset içerisinde değil; bilim, akademi ve eğitim alanında devam etme kararı aldım.

Bu nedenle, yürütmekte olduğum siyasi görevlerimden affımı Genel Merkezimize arz etmiş bulunuyorum.

Bugüne kadar bana güven duyan, destek veren ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm parti büyüklerimize, yol arkadaşlarımıza ve gönül bağı kurduğumuz kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Hayatın her döneminde olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de ülkemize ve milletimize üretmeye, çalışmaya ve katkı sunmaya devam edeceğim."

AK Parti den affını istedi! Türkücü Mahmut Tuncer in oğlu siyaseti bıraktı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dehşet anlar! Eski eşinin evine molotofkokteyli attıDehşet anlar! Eski eşinin evine molotofkokteyli attı
Son görüntüleri ortaya çıktıSon görüntüleri ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tuncer ak parti
En Çok Okunan Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Seren Ay'dan Sercan ifşası: Gündem olan iddia

Seren Ay'dan Sercan ifşası: Gündem olan iddia

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Bir il hızlı trene kavuşuyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek

Bir il hızlı trene kavuşuyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.