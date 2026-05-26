Naci Görür Adana depremi sonrası uyardı: Depremler oraya doğru ilerliyor

Naci Görür, Adana’nın Feke ilçesinde meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, sarsıntıların Adana Havzası’na doğru ilerlediğini söyledi. Görür, 2023 depremlerinin bölgede stres birikimine neden olduğunu ifade etti.

AFAD, saat 21.44’te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken, merkez üssünün Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akoluk-Feke (Adana) olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre deprem 4.0 büyüklüğünde meydana gelirken, sarsıntının yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM SONRASI UYARI

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yer bilimci Naci Görür, bölgede son günlerde yaşanan hareketliliğe dikkat çekti.

Görür paylaşımında, “Akoluk’da 4,0 deprem oldu. Aynı yerde dün de 4,9 olmuştu. Savrun ile Saimbeyli fayları arasında, Saimbeyli’ye daha yakın, DAF üzerinde” ifadelerini kullandı.

Depremlerin yön değiştirdiğine dikkat çeken Görür, “Depremler Adana Havzası’na doğru ilerliyor. Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var” değerlendirmesinde bulundu.

Naci Görür ayrıca açıklamasında, “Deprem dirençli Adana’ya ihtiyaç var. Geçmiş olsun” ifadelerine yer vererek olası risklere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

