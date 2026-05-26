İsveçli bilim insanları açıkladı: Bu şekilde oturmak hasta ediyor!

Yıllardır uzmanlar uzun süre hareketsiz kalmanın demans riskini artırabileceğini söylüyordu. Ancak İsveç’te yapılan yeni bir bilimsel araştırma, riskin sadece oturma süresiyle değil, otururken yapılan aktivitelerle de yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Sedef Karatay Bingül

Tıp dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, zihinsel olarak pasif geçirilen hareketsiz zamanlar demans riskini artırabilir.

Özellikle uzun süre televizyon izlemek ve düşük etkileşimli ekran aktiviteleri, beyin sağlığı açısından olumsuz etkilerle ilişkilendirildi.

Buna karşılık kitap okumak, masa başı ofis işleri yapmak, bulmaca çözmek veya zihni aktif tutan diğer oturarak yapılan aktivitelerin demans riskini azaltabileceği belirlendi.

20 BİNDEN FAZLA KİŞİ 19 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Araştırmada, 1997-2016 yılları arasında 35 ile 64 yaş arasındaki 20 binden fazla yetişkinin verileri incelendi.

Katılımcılar oturma alışkanlıkları, fiziksel aktiviteleri ve yaşam tarzlarına ilişkin soruları yanıtladı. Demans teşhisleri ise İsveç sağlık ve ölüm kayıtları üzerinden değerlendirildi.

Elde edilen sonuçlarda, zihinsel olarak aktif geçirilen hareketsiz zamanların, pasif oturma alışkanlıklarına kıyasla 'demans riskinde önemli bir azalma' ile bağlantılı olduğu görüldü.

"TÜM HAREKETSİZ DAVRANIŞLAR AYNI DEĞİL"

Araştırmada görev alan İsveç’teki Karolinska Enstitüsü uzmanlarından Dr. Mats Hallgren, otururken beynin nasıl kullanıldığının büyük önem taşıdığını söyledi.

Hallgren açıklamasında, "Oturmanın tamamı düşük enerji harcaması içeriyor olabilir ancak beyin aktivitesi açısından farklılık gösteriyor. Otururken beynimizi nasıl kullandığımız, gelecekteki bilişsel işlevlerin önemli bir belirleyicisi olabilir" ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN UYARI: HEM BEDEN HEM ZİHİN AKTİF KALMALI

Bilim insanları, yaş ilerledikçe sadece fiziksel aktivitenin değil zihinsel aktivitenin de korunması gerektiğine dikkat çekti.

Uzmanlara göre özellikle uzun süre oturulması gereken durumlarda kitap okumak, yazı yazmak, strateji oyunları oynamak veya öğrenmeye dayalı aktiviteler yapmak beyin sağlığı açısından koruyucu etki sağlayabilir.

