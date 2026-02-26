Balıkesir Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, Balıkesir'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 6-7 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2-3 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 0-1 derece, akşam ise -2 ile -3 derece arasında olacak. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 15-24 kilometre hızla esecek. Nem oranı %80-90 seviyelerinde bulunacak. Bu koşullar altında, Balıkesir'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 27 Şubat Cuma günü sıcaklık 5-6 derece civarında olacak. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 6-7 dereceye yükselebilir. Her iki günde de hava genellikle kapalı olacak. Hafif yağışlar görülmesi muhtemel. Bu nedenle, Balıkesir'de hava durumu soğuk ve yağışlı devam edecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek önemli. Su geçirmez giysiler vücut ısısını korur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Sıcaklık 5-7 derece civarındaysa kat kat giyinmek gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinerek, Balıkesir'de günlerinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.