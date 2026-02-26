HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 26 Şubat 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığın 6-7 derece, akşam ise 2-3 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise gündüz 0-1 derece, akşam saatlerinde ise -2 ile -3 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeyden esecek, nem oranı ise %80-90 düzeyinde kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor. Kalın giysilerle hazırlanmak önemli.

Balıkesir Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, Balıkesir'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 6-7 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2-3 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 0-1 derece, akşam ise -2 ile -3 derece arasında olacak. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 15-24 kilometre hızla esecek. Nem oranı %80-90 seviyelerinde bulunacak. Bu koşullar altında, Balıkesir'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 27 Şubat Cuma günü sıcaklık 5-6 derece civarında olacak. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 6-7 dereceye yükselebilir. Her iki günde de hava genellikle kapalı olacak. Hafif yağışlar görülmesi muhtemel. Bu nedenle, Balıkesir'de hava durumu soğuk ve yağışlı devam edecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek önemli. Su geçirmez giysiler vücut ısısını korur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Sıcaklık 5-7 derece civarındaysa kat kat giyinmek gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinerek, Balıkesir'de günlerinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit pilot İbrahim Bolat büyük bir faciayı engellemişŞehit pilot İbrahim Bolat büyük bir faciayı engellemiş
Üvey babadan 9 yaşındaki çocuğa şiddet! Hemen harekete geçildiÜvey babadan 9 yaşındaki çocuğa şiddet! Hemen harekete geçildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.