Balıkesir Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu yaz mevsimini yansıtıyor. Gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli olacak. Rüzgarın hızı 8,95 km/saat civarında ölçülecek. Nem oranı ise %60 civarında seyredecek. Yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Bugün Balıkesir'deki hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava genelde güneşli olacak. Rüzgar hızı 8,95 km/saat civarında kalacak. Nem oranı %60 seviyelerinde seyredecek. Yağış yok. Bu da açık hava etkinlikleri için elverişli bir durumu işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Haziran Pazar günü sıcaklıklar 17 ile 33 derece arasında olacak. Hava o gün de güneşli geçecek. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar 19 ile 34 derece arasında seyredecek. Hava yine güneşli olacak. 30 Haziran Salı günü sıcaklıklar 19 ile 35 derece arasında olacak. O gün de güneşli bir hava öngörülüyor. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 20 ile 39 derece arasında yükselecek. Hava devamında güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafet kullanmak zararlı etkilerden korur. Bol su içmek sağlığınız için faydalıdır. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da önem taşıyor. Sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmak, konfor ve sağlık açısından olumlu sonuçlar verecektir.