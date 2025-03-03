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  4. Balıkesir'de kuyumcu soygunu! Şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de kuyumcu soygunu! Şüpheli tutuklandı

03.03.2025 19:16
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde silahla girdiği kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan E.G., tutuklandı. Maskeli olarak iş yerine giren E.G., altın sorma bahanesiyle bir süre konuştuğu çalışana silahını doğrultarak, "Sakın bağırma, yoksa elimden bir kaza çıkar, ölürsün. Çantayı doldur, çantayı aşağıda tut, yoksa sıkarım." demişti.

Balıkesir'de kuyumcu soygunu! Şüpheli tutuklandı

Olay, 27 Şubat'ta Hisariçi Mahallesi Örücüler Caddesi Basın Sokakta Tanju Kaymaz'a ait kuyumcuda meydana geldi. Maskeli olarak iş yerine giren E.G., altın sorma bahanesiyle bir süre konuştuğu çalışana silahını doğrultarak, "Sakın bağırma, yoksa elimden bir kaza çıkar, ölürsün. Çantayı doldur, çantayı aşağıda tut, yoksa sıkarım. Uzan yere yat, yoksa sıkarım" dedi. Bu sırada çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine paniğe kapılan şüpheli, kaçmaya çalışırken altınlarla dolu çantası tezgah çekmecesinin kulpuna takıldı. Şüpheli, çantaya alamadan iş yerinden çıkıp kaçtı.

SILAHLA-KUYUMCU-DUKKANINI-SOYMAYA-CALISA_593387_175596

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin E.G. olduğunu belirledi. E.G., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SILAHLA-KUYUMCU-DUKKANINI-SOYMAYA-CALISA_593385_175596

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu çanta
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