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Balıklıgöl’e yakışacak proje hayata geçiriliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıklıgöl Platosunda hayata geçirilecek Aynzeliha Çay Bahçesi Projesi’nin yapım çalışmalarına başlandı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında, bölgenin tarihi ve doğal dokusuyla uyumlu iki ayrı kapalı yapı ile ferah açık oturma alanları oluşturulacak.

Balıklıgöl’e yakışacak proje hayata geçiriliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıklıgöl Platosunda hayata geçirilecek Aynzeliha Çay Bahçesi Projesi’nin yapım çalışmalarına başlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında, bölgenin tarihi ve doğal dokusuyla uyumlu iki ayrı kapalı yapı ile ferah açık oturma alanları oluşturulacak. Doğal taş ve ahşap ağırlıklı mimarisiyle tasarlanan proje, vatandaşların Balıklıgöl manzarası eşliğinde huzurlu ve keyifli vakit geçirebileceği nitelikli bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek.

Aynzeliha Çay Bahçesi’nin tamamlanmasıyla birlikte Balıklıgöl platosunda sosyal ve turistik cazibesinin daha da artırılması hedefleniyor.

Balıklıgöl’e yakışacak proje hayata geçiriliyor 1

Balıklıgöl’e yakışacak proje hayata geçiriliyor 2

Balıklıgöl’e yakışacak proje hayata geçiriliyor 3

Balıklıgöl’e yakışacak proje hayata geçiriliyor 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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