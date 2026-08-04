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Mersin'de korkunç kaza! Fırın çalışanını önce ezdi ardından üstünden geçti...

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Mersin'in Mezitli ilçesinde 80'li yaşlarda olduğu iddia edilen bir sürücü, tantunici önünde ekmek teslimatı yapan fırın aracına çarptı. Fırın çalışanının metrelerce savrulduğu kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Ayrıca fırın çalışanın ağır yaralandığı öğrenildi.

Korkunç kaza, Mezitli ilçesi GMK Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, tantuniciye ekmek teslimatı yapan fırın çalışanına, yol kenarında park halindeki aracının arka kapısından ekmek indirdiği sırada, yaklaşık 80 yaşlarında olduğu öne sürülen bir sürücünün kullandığı otomobil arkadan çarptı.

Mersin de korkunç kaza! Fırın çalışanını önce ezdi ardından üstünden geçti... 1

METRELERCE SAVRULDUĞU ANLAR KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç ağır yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mersin de korkunç kaza! Fırın çalışanını önce ezdi ardından üstünden geçti... 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin de korkunç kaza! Fırın çalışanını önce ezdi ardından üstünden geçti... 3

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mersin de korkunç kaza! Fırın çalışanını önce ezdi ardından üstünden geçti... 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza
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