Balkan müziğinin efsanesi Halid Bešlić hayatını kaybetti

Balkan müziğinin dev ismi Halid Bešlić, 72 yaşında hayata veda etti. Bosna-Hersek'in yetiştirdiği en önemli seslerden biri olan Bešlić, Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde bir süredir tedavi görüyordu. Sanatçının vefatı, müzik dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

Balkan müziğinin efsanesi Halid Bešlić hayatını kaybetti

20 Kasım 1953'te Knezina'da doğan Halid Bešlić, 1980'li yıllardan itibaren Balkan coğrafyasında geniş bir hayran kitlesi edindi. Duygusal şarkıları ve kendine has yorumuyla dinleyicilerinin kalbinde taht kuran Bešlić, sayısız hit şarkıya imza attı. 'Miljacka', 'Romanija', 'I zanesen tom ljepotom', 'Oktober je, rekla si', 'Prvi poljubac' gibi şarkıları, Balkanlar'da dilden dile dolaştı ve nesiller boyunca sevilerek dinlendi. Sanatçının eserleri, sadece Bosna-Hersek'te değil, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya ve diğer Balkan ülkelerinde de büyük bir popülariteye sahipti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Halid Bešlić, geçtiğimiz ay onkoloji servisine nakledilmişti. Tedavisi devam ederken, sevenleri sanatçıdan gelecek iyi haberleri umutla bekliyordu. Ancak, tüm çabalara rağmen Bešlić, hayata tutunamadı. Ölümünden kısa bir süre önce, hayat arkadaşı ve en büyük destekçisi olarak gördüğü eşi Sejda'ya adadığı bir şarkıyı yayınlamıştı. Bu şarkı, sanatçının son veda mesajı olarak kabul edildi ve sevenlerini derinden etkiledi.

Halid Bešlić, sadece müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda yardımsever kişiliğiyle de tanınıyordu. Birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren Bešlić, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaktan hiçbir zaman çekinmedi.

