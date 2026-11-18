Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Kasım 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak beklenirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

BİRÇOK BÖLGE İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Isparta çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, güney ve batı kıyılarında ise gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

FIRTNANIN ETKİSİ SÜRÜYOR

Meteoroloji, Marmara'nın kuzey ve doğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Güneyli yönlerden esecek rüzgârın hızının saatte 60-80 kilometreye ulaşabileceği, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına görülebileceği bildirildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşların tedbirli olması istendi.

SICAKLIKLAR 6 DERECEYE KADAR ARTACAK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği öngörülüyor.

28 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin paylaştığı tahminlere göre sağanak yağış beklenen iller şöyle:

Marmara: Bursa, İstanbul, Kırklareli

Ege: İzmir, Manisa, Muğla

Akdeniz: Adana, Antalya, Hatay

İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Nevşehir

Karadeniz: Amasya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak

Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Malatya, Van

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa

3 İLDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin raporunda kar ve karla karışık yağmur uyarısı yapılan iller ise Erzurum, Kars ve Van olarak sıralandı.