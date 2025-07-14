Balya makinesinden çıkan yangın 40 dönüm tarım arazisini kule çevirdi

Olay, Merkez ilçeye bağlı Ortaboğaz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarlada balya yapım sırasında makineden kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki tarlaları sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 25’i ekili olmak üzere toplam 40 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Tarlalarda bulunan balyalar ise küle döndü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır