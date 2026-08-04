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Bandırma’da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bandırma’da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi 4041 Sokak No:6 adresinde bulunan bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 araç ve 8 personelle olay yerine sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, apartmanın birinci katındaki dairenin alevli şekilde yandığını belirledi. Ekiplerin gerçekleştirdiği söndürme çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir
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