Bangladeş'te korkunç kaza! Otobüs nehre düştü, 24 kişi öldü

Bangladeş'te en az 40 yolcusu bulunan bir yolcu otobüsü, başkent Dakka'ya 100 km mesafedeki Rajbari bölgesinde bulunan Daulatdia'de feribota doğru ilerlediği sırada Padma Nehri'ne düştü.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bangladeş polisi, otobüsün nehre düşmesi ve yaklaşık 9 km dibe batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

22 KİŞİ BATAN OTOBÜSTEN ÇIKARILDI

İtfaiye yetkilisi Bin Zasim, olayın ardından ordu, polis, sahil güvenlik, 10 dalgıç yerel yetkililerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 5'i çocuk 22 kişinin nehre batan otobüsten çıkarıldığını söyledi.

Yetkililer, çok sayıda kaybın da olabileceğini bildirdi.

