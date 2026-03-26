Bangladeş'te korkunç kaza! Otobüs nehre düştü, 24 kişi öldü

Bangladeş'te korkunç bir kaza meydana geldi. Feribota doğru ilerlediği esnada nehre düşen yolcu otobüsündeki 24 kişi hayatını kaybetti. Kan donduran anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde otobüs nehre uçtuğu sırada çevredekilerin feryadı duyuldu. İşte tüm detaylar...

Bangladeş'te en az 40 yolcusu bulunan bir yolcu otobüsü, başkent Dakka'ya 100 km mesafedeki Rajbari bölgesinde bulunan Daulatdia'de feribota doğru ilerlediği sırada Padma Nehri'ne düştü.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bangladeş polisi, otobüsün nehre düşmesi ve yaklaşık 9 km dibe batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

22 KİŞİ BATAN OTOBÜSTEN ÇIKARILDI

İtfaiye yetkilisi Bin Zasim, olayın ardından ordu, polis, sahil güvenlik, 10 dalgıç yerel yetkililerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 5'i çocuk 22 kişinin nehre batan otobüsten çıkarıldığını söyledi.

Yetkililer, çok sayıda kaybın da olabileceğini bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Son dakika | İran'dan Hürmüz resti! ABD'nin 15 maddelik ateşkes önerisine yanıt geldiSon dakika | İran'dan Hürmüz resti! ABD'nin 15 maddelik ateşkes önerisine yanıt geldi
Ege Denizi’nde fırtına bekleniyorEge Denizi’nde fırtına bekleniyor

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! İngilizler duyurdu: Rusya sevkiyata başladı

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! İngilizler duyurdu: Rusya sevkiyata başladı

CANLI | Türkiye - Romanya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Mart 2026

CANLI | Türkiye - Romanya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Mart 2026

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

