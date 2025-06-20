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Banka şubesinde panik! Cipin çarptığı otomobil şubeye daldı, müşteriler panik yaşadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cipin çarptığı park halindeki otomobil banka şubesine girdi, müşteriler ve çalışanlar tedirginlik yaşadı.

Banka şubesinde panik! Cipin çarptığı otomobil şubeye daldı, müşteriler panik yaşadı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.A.'nın kontrolünü yitirdiği cip, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de bir bankanın şubesine girdi. O sırada bankada olan müşteriler ve çalışanlar panik yaşarken, cipin sürücü S.A. hafif yaralandı.

BANKA ŞUBESİNDE VE 2 OTOMOBİLDE HASAR MEYDANA GELDİ!

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Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ayakta tedavi edildi. Banka şubesinde ve 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çarpma kaza
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