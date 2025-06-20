Banka şubesinde panik! Cipin çarptığı otomobil şubeye daldı, müşteriler panik yaşadı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.A.'nın kontrolünü yitirdiği cip, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de bir bankanın şubesine girdi. O sırada bankada olan müşteriler ve çalışanlar panik yaşarken, cipin sürücü S.A. hafif yaralandı.

BANKA ŞUBESİNDE VE 2 OTOMOBİLDE HASAR MEYDANA GELDİ!

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ayakta tedavi edildi. Banka şubesinde ve 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır