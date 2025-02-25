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VİDEO | İstanbul'da kan donduran kaza! Hem ehliyetsiz hem de 14 yaşında... Bankta oturan kadını böyle ezdi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.02.2025 13:25
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Tuzla’da feci kaza! 14 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü, iş yerinin önünde oturan kadının üstüne çıktı. 1 buçuk saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda talihsiz kadın, aracın altından zar zor çıkarıldı. Belinde kırıklar oluşan kadın yaşadığı dehşet anlarını, "Gürültü duydum, ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı" sözleriyle anlattı. O korkunç kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kayda alındı.

VİDEO | İstanbul'da kan donduran kaza! Hem ehliyetsiz hem de 14 yaşında... Bankta oturan kadını böyle ezdi

Kaza, 11 Şubat 2025 tarihinde Tuzla’da meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıktan bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. O esnada iş yerinin önünde bankta oturan Meral Bilgin Kaydan’a çarpan araç, kadını altına aldı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında sıkışan kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren uğraşlar sonucunda arabanın altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise serbest kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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"KAÇMA ŞANSIM BİLE OLMADI"

Kaza nedeniyle belinde kırıklar, bacaklarında ezilmeler ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar meydana gelen talihsiz kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

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Olay günü yoğun bir çalışma tempolarının olduğunu ve mola vermek için bankta oturduğunu söyleyen Meral Bilgin Kaydan, "Oturduğum bankta birkaç dakika geçmişti ki büyük bir gürültü duydum. Ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı. Gözümü açtığımda üzerimde bir baskı hissediyordum, insanlar bağırıyordu ama ben çoğunu hatırlamıyorum. Kurtarma ekipleri geldiğinde sol tarafım komple uyuşmuştu. Araba oturmuştu üstüme, boynum tekerleğin altındaydı. Vinç ve kepçe geldi. Beni oradan çıkarmaları 1 buçuk saati buldu" dedi.

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"SIRTIMDA KIRIK, KAFAMDA ŞİŞLİKLER VAR"

Kaza nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Kaydan, sağlık durumuyla ilgili, "Sağ bacağımda ciddi ezilmeler var, güç kaybı yaşıyorum. Sırtımda kırık ve kalçamda morluklar var. Kafamın arkasında ise darbeden kaynaklı şişlikler oluştu. Bununla alakalı filmler çekildi, net sonuçları bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil Ehliyet bank sürücü belgesi
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