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Baraj gölünde 100'er kilo ağırlığında 2 yayın balığı yakaladılar

Artvin'in Borçka ilçesinde amatör balıkçılar baraj gölünde yaklaşık 100’er kilo ağırlığında 2 yayın balığı yakaladı.

Baraj gölünde 100'er kilo ağırlığında 2 yayın balığı yakaladılar

Samsunlu amatör balıkçılar Sercan Çakar (35), Ömer Taş (38) ve Vahap Kavaklı (42), balık avlamak için Artvin’deki Borçka Barajı’na gitti. Baraj gölünde sabah saatlerinde oltalarını suya bırakan balıkçılar, birkaç saat süren bekleyişin ardından büyük balıkların oltalarına takıldığını fark etti. Oltalarını çeken balıkçılar yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve her biri yaklaşık 100 kilo ağırlığında iki yayın balığını sudan çıkardı. Balıkçılar, balıkların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. (DHA)

Baraj gölünde 100 er kilo ağırlığında 2 yayın balığı yakaladılar 1

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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