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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış' diplomasisi! Trump'la 2 günde 2. görüşme: 'Memnuniyetle karşılıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre görüşmede bölgesel konular ele alındı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı son yaptığı 'Barış' açıklamasını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış' diplomasisi! Trump'la 2 günde 2. görüşme: 'Memnuniyetle karşılıyoruz'
Doğukan Akbayır

İsrail ile İran arasındaki savaşta 3 gün geride kalırken, bölgedeki tansiyon her geçen saat artmaya devam ediyor. Çatışmaların başladığı günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisi de devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü.

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ERDOĞAN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesi yaptığı bilgisi verildi. Görüşmenin detaylarına ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A: 'MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump’ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanımız, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegâne yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti.

"TEHLİKELİ GİDİŞATA ENGEL OLUNMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini ifade etti."

ERDOĞAN'IN 'BARIŞ' DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yeniden görüştü. Görüşmede bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said, Kuveyt Devlet Emiri El Sabah ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail erdoğan trump
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