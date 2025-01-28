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  4. Barış Pehlivan'ın ardından Gazeteci Şirin Payzın’a da soruşturma açıldı!

Barış Pehlivan'ın ardından Gazeteci Şirin Payzın’a da soruşturma açıldı!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
28.01.2025 13:41
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Şirin Payzın, Barış Pehlivan ve Halk TV yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.

Barış Pehlivan'ın ardından Gazeteci Şirin Payzın’a da soruşturma açıldı!

Şirin Payzın’a yönelik açılan soruşturma, 'terör propagandası' suçlamasıyla ilgili.

Payzın, X platformunda yaptığı açıklamada, soruşturma hakkında henüz detaylı bir bilgi almadığını belirterek, "Evet, bana da terör propagandası soruşturması açılmış. Şimdi öğrendim! Ama içeriğini bilmiyorum henüz," ifadelerini kullandı.

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"34 YILLIK GAZETECİLİK HAYATIMDA VEREMEYECEĞİM AÇIKLAMA YOK"

Şirin Payzın, savcının tebligat gönderdiğini ama kendisine ulaşmadığını belirtmiş.
"Avukatımla birlikte ifade vereceğim. 34 yıllık gazetecilik hayatımda veremeyeceğim açıklama yok" demiş.

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GAZETECİLERE AÇILAN SORUŞTURMALAR!

Soruşturma kapsamında, Halk TV ve Pehlivan hakkında da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini açıklayan bilirkişiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp paylaşıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Aynı gün, Sözcü TV muhabiri Fırat Fıstık da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaptığı bir haber nedeniyle 'ivedilikle' ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Bu gelişmeler, gazetecilere yönelik artan baskı ve soruşturmaları bir kez daha gündeme getirdi.

Anahtar Kelimeler:
soruşturma Barış Pehlivan
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
gazetecisinya! ülkenin idaresi hükümeti hakimi savcısı askeri aleyhine bekaası için istediğini yazabileceğini sanıyorsun! ama terör örgütü ab abd israil lehine lgbt lehine yorum yapmayı özgürlük sanıyorsun!!!!! sizlerin bu ülkenin dini kökeni kültürü soyu hassasiyetleri değerleri hakkında zerre bilgisi yok! o kesin
Nedir bu? Biz halk olarak bu operasyonları demokratik bulmuyoruz. Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde adaletten bahsedilemez.
adalet çalışmasın diye bilirkişiyi ifşa edip tehdit ediyorlar ,boşa yaygara yapma,bıraksınlar hukuk işlesin
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