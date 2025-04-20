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Bariyerlere çarpan otomobil, yol üzerinde ters döndü: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bariyerlere çarpan otomobil, yol üzerinde ters döndü: 1 yaralı

Kaza, Çerkezköy-Çorlu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerlere çarparak ters döndü. Kazanın etkisiyle araç sürücüsü yaralanırken, olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza
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