Bartın'da kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji'nin kar ve zirai don uyarısında bulunduğu Bartın'da gece etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi ve Ulus ilçesi beyaz örtü ile kaplandı. İş yerlerine gitmek için sabah erken kalkan vatandaşlar kar sürprizi yaşadı. Ulus ilçesinin yüksek kesimlerindeki köy ve yaylalarda ise kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Çiçek açan ağaçlar da kar yağışından etkilendi. Ağaç dalları beyaz örtüyle kaplanırken, çiftçiler ise zirai don endişesi yaşıyor.

Kentte gece boyu süren şiddetli yağış nedeniyle polis ekipleri de dere yataklarını kontrol ederek, haber merkezine telsiz anonsu ile bilgi verdi. Ekipler, sabah saat 07.30'dan itibaren ise merkezdeki ana güzergahlar ile Bartın, Karabük ve Kastamonu karayollarına yönlendirildi. Devriye atan ekipler yağış ve yollardaki durumla ilgili anlık ve güncel bilgiler verdi. Sabah kalktıklarında kar sürprizi yaşadıklarını belirten vatandaşlar ise yağışın bereket olduğunu belirterek, zirai don endişesine rağmen bereketli bir yıl geçirilmesi temennisinde bulundu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır