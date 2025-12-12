Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı kadından acı haber

Gençali köyünde defne yaprağı toplamak üzere 10 Aralık'ta ormanlık alana giden ve eve dönmeyen Zehra Günay'ı (78) bulmak için arama çalışması yürütüldü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, jandarma ile çok sayıda arama kurtarma ekibi ile iz takip köpeğinin de yer aldığı çalışmalarda, arama alanı genişletilerek özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yoğun tarama yapıldı.

Çalışma kapsamında başörtüsüyle karşılaşan ekipler, arama faaliyetlerini bu alanda yoğunlaştırdı.

Ekipler, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki yamaç ve çalılık alanda yaşlı kadının cesedini buldu.

Günay'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır