HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı kadından acı haber

Bartın'da ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın ölü bulundu.

Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı kadından acı haber

Gençali köyünde defne yaprağı toplamak üzere 10 Aralık'ta ormanlık alana giden ve eve dönmeyen Zehra Günay'ı (78) bulmak için arama çalışması yürütüldü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, jandarma ile çok sayıda arama kurtarma ekibi ile iz takip köpeğinin de yer aldığı çalışmalarda, arama alanı genişletilerek özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yoğun tarama yapıldı.

Çalışma kapsamında başörtüsüyle karşılaşan ekipler, arama faaliyetlerini bu alanda yoğunlaştırdı.

Ekipler, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki yamaç ve çalılık alanda yaşlı kadının cesedini buldu.

Günay'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de 55 bin 552 uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandıİzmir'de 55 bin 552 uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
Kırmızı bültenle aranan zanlı Gürcistan’da yakalandı, Ordu’da tutuklandıKırmızı bültenle aranan zanlı Gürcistan’da yakalandı, Ordu’da tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.