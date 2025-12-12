HABER

Grip salgını zirveye çıktı: Doktorlar 4 günlük greve başladı

İspanya'da Sağlık Bakanlığının hazırladığı yeni çalışma tüzüğüne karşı çıkan doktorlar dört günlük greve başladı.

Son altı ay içinde üçüncü kez greve giden doktorların bu seferki eylemi, grip salgınının ülkede zirveye çıktığı bir döneme denk geldi.

Yeni çalışma tüzüğünde, nöbet vardiyalarındaki değişiklik, personel yetersizliği ve fazla mesai ücretlerindeki düşük fiyatlandırmaya karşı çıkan doktorlar, bugün başlattıkları grevi 12 Aralık'a kadar sürdürecek.

Grev dolayısıyla bugün başkent Madrid ve Barselona başta olmak üzere bazı şehirlerde gösteriler yapıldı.

Madrid'de meclis binası önünde beyaz önlükleriyle toplanan doktorlar, Sağlık Bakanlığı binasına yürüdü.

"MESLEĞİMİZE SAYGI VE ONUR" ÇAĞRISI

Haklarının genişletilmesi yerine daha fazla kayba uğradığını savunan doktorların bağlı olduğu sendikalar ve tabipler odası, "Mesleğimize saygı ve onur" çağrısında bulundu.

Çalışma koşullarını düzenleyen yeni tüzüğün büyük bir bölümüne karşı çıkan İspanyol doktorlar, "Doktorlar yorgun, hastalar kötü muamele görüyor", "Onurlu profesyonel yaşam", "Sağlık mesleğine ve tıbba uygun bir tüzük için" yazılı pankartlar taşıdı.

Doktorlar, taleplerinin görmezden gelinmesi halinde ocak ayında grevlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Diğer yandan El Confidencial gibi bazı İspanyol gazeteleri, salgına dönüşen grip vakalarındaki artıştan dolayı ülke genelinde sağlık sisteminin alt üst olduğunu, bazı hastanelerde koridorlara yataklar konulduğunu, hasta doktor kabul süresinin 14 saate kadar çıktığını ve odalarda yer bulmak için 3 gün bekleyen hastalar olduğunu yazdı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

