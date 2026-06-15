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Bartın’da İHA’dan sonra ölü yunus balığı sahile vurdu

Bartın-Kastamonu sınırındaki Kapısuyu plajında askeri insansız hava aracından sonra ölü yunus balığı bulundu.Bartın’ın Kurucaşile ilçesi sınırlarında yer alan Kapısuyu Plajı’nda karaya bir askeri İnsansız Hava Aracı (İHA) vurmuş ve jandarma tarafından incilenmek üzere Ankara’ya gönderilmişti.

Bartın’da İHA’dan sonra ölü yunus balığı sahile vurdu

Bartın-Kastamonu sınırındaki Kapısuyu plajında askeri insansız hava aracından sonra ölü yunus balığı bulundu.

Bartın’ın Kurucaşile ilçesi sınırlarında yer alan Kapısuyu Plajı’nda karaya bir askeri İnsansız Hava Aracı (İHA) vurmuş ve jandarma tarafından incilenmek üzere Ankara’ya gönderilmişti. İHA’nın bulunmasının ardından aynı sahilde şimdi de ölü yunus balığı bulundu.

Yunus balığının önceden telef olduğu ve dalgaların sahile sürüklediği ya da kefal balıklarını kovalarken sahile vurmuş olabileceği tahmin ediliyor.

Bartın’da İHA’dan sonra ölü yunus balığı sahile vurdu 1

Bartın’da İHA’dan sonra ölü yunus balığı sahile vurdu 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Bartın
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