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Baş ağrısını ilaçsız geçirmenize yardımcı olabilecek doğal yöntemler

İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde farklı nedenlere bağlı olarak bazı ağrılar hissedilebilir. Bu ağrılar bazen sadece geçici durumlara bağlı olarak gelişmiş olan geçici sorunlarken bazen de ciddi hastalıkların habercisi olarak da meydana gelebilmektedir.

Baş ağrısını ilaçsız geçirmenize yardımcı olabilecek doğal yöntemler
Ferhan Petek

Kasların, kan damarlarının ve çevresindeki sinirlerin beyine ağrı sinyali göndermesinin bir sonucu olarak baş ağrısı meydana gelir. Bu sinyaller beyin bölgesine çeşitli nedenlere bağlı olarak iletilmiş olabilir. Özellikle belli aralıklarla ama sık sık ve uzun süreli baş ağrıları hissediliyorsa önemli bir hastalık habercisi olarak baş ağrısı belirtisi yaşanıyor olabileceği için mutlaka bir doktora danışılmalı ve vakit kaybedilmemelidir.

Baş ağrısının nedenleri nelerdir?

Uzun süreli aç kalmadan uyku sorunlarına birçok farklı durum baş ağrısına neden olabilir. Farklı baş ağrısı tipleri kendini farklı biçimlerde ve belirtilerle birlikte gösterebilmektedir. Eğer baş ağrısı kronik bir hal alırsa ve sık olarak tekrar ederse mutlaka vakit kaybedilmeden bir uzmana danışılması gerekir.

Ciddi hastalıkların habercisi olarak görünen ve vücudu uyaran bir baş ağrısı hastalıkların erken teşhis edilebilmesi için çok büyük önem taşır. Bu nedene bağlı olarak önce baş ağrısının hangi nedene bağlı olarak yaşandığı doğru bir biçimde tespit edilmelidir.

Baş ağrısına yol açan olası durumlar genel olarak şunlardır:

  • Stres
  • Sinir
  • Gözlerde yorgunluk
  • Vücut yorgunluğu
  • Açlık
  • Susuzluk
  • Migren, diyabet, sinüzit gibi hastalıklar
  • Kullanılan bir ilacın yan etkileri
  • Uykuda düzensizlik
  • Kafein eksikliği ya da fazla kafein tüketilmesi
  • Adet dönemi etkisi
  • Menopoz dönemi etkisi
  • Aşırı alkol tüketmek
  • Tütün ürünlerini fazla tüketmek
  • Parfüm ya da ev temizlik ürünleri gibi malzemeleri soluma
  • Hormonal değişiklikler

Baş ağrısını ilaçsız geçirmenize yardımcı olabilecek doğal yöntemler nelerdir?

Baş ağrısı yaşayan kişilerin uyguladıkları takdirde baş ağrılarına iyi geleceği bilinen bazı yöntemler vardır. Eğer baş ağrısı ciddi bir hastalığın belirtisi olarak meydana gelmiyorsa ağrıyı gidermek için doğal yöntemlere de başvurulabilir.

Baş ağrısına en iyi geldiği bilinen doğal yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Bol su içmek gün içinde gerekli olan su miktarını almak
  • Buhar banyosu yaparak sinüslerin açılmasını sağlamak
  • Uyku düzeni sağlamak
  • B vitamini almak
  • Magnezyum takviyesi almak
  • Baş ya da boyun bölgesine sıcak ve soğuk kompres uygulamak
  • Karanlık bir odada gözler kapalı şekilde bir süre dinlenmek
  • Baş ağrısını tetikleyen bir gürültü varsa o ortamdan uzaklaşmak
  • Uzun saçlar için saçları sıkıca toplamamak
  • Şapka ya da bandana gibi başa baskı oluşturacak ürünler kullanmamak
  • Diş ağrısı kaynaklı olan bir baş ağrısı varsa tuzlu su ile gargara yapmak
  • Çeneyi yoracak çiğneme eylemlerinden uzak durmak
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Anahtar Kelimeler:
baş ağrısı
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