Baş dönmesi yaşıyorsanız dikkat! Sebebi bu gıdalar olabilir

Vertigo, yani baş dönmesi ve denge kaybıyla kendini gösteren rahatsızlık, özellikle beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Diyetisyen Burcu Akbeyaz Özger, özellikle paketli ve yüksek tuz içeren gıdaların vertigo ataklarını artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Baş dönmesi yaşıyorsanız dikkat! Sebebi bu gıdalar olabilir
Gökçen Kökden

Uzmanlara göre vertigonun temel nedenlerinden biri, iç kulaktaki sıvı dengesinin bozulması. Yüksek tuz tüketimi bu dengeyi olumsuz etkileyerek baş dönmesi, mide bulantısı, kulak çınlaması ve denge kaybı gibi şikayetleri şiddetlendirebiliyor. Özellikle paketli ve dondurulmuş gıdalar, içerdiği yüksek sodyum nedeniyle bu süreci tetikleyebiliyor.

BELİRTİLER HAFİFE ALINMAMALI

Vertigo; ani baş dönmesi, dengesizlik, bulantı ve kulak çınlaması gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Özellikle sıcak havalar ve Ramazan döneminde sıvı kaybının artmasıyla birlikte bu şikayetler daha sık görülebiliyor. Bu nedenle vücudun sıvı dengesini korumak büyük önem taşıyor.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞMELİ

Baş dönmesi yaşıyorsanız dikkat! Sebebi bu gıdalar olabilir 1

Vertigo ile mücadelede beslenme önemli bir rol oynuyor. Uzmanlar, yüksek tuz içeren gıdaların yanı sıra kolesterol oranı yüksek besinlerin de sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor. İşlenmiş et ürünleri ve kırmızı etin fazla tüketimi, kan dolaşımını etkileyerek semptomların artmasına neden olabiliyor.

BU BESİNLER DESTEKLEYİCİ OLABİLİR

Baş dönmesi yaşıyorsanız dikkat! Sebebi bu gıdalar olabilir 2

Vertigo belirtilerini hafifletmek için Akdeniz tipi beslenme öneriliyor. C vitamini açısından zengin meyveler (çilek, narenciye, yaban mersini), yeşil yapraklı sebzeler, brokoli ve biber gibi besinler bu süreçte destekleyici olabilir. Ayrıca fındık, badem ve ceviz gibi kuruyemişler ile balık, derisiz tavuk ve kinoa gibi sağlıklı protein kaynakları da öneriliyor.

KAFEİN VE ALKOLE DİKKAT

Uzmanlar, vertigo hastalarının kafein ve alkol tüketimini sınırlaması gerektiğini vurguluyor. Günlük 2-2,5 litre su tüketimi ise vücudun dengesini korumada kritik rol oynuyor. Ayrıca kızartılmış, trans yağ içeren ve paketli gıdalardan uzak durulması gerektiği belirtiliyor.

