Başakşehir'de cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Başakşehir İkitelli Sanayi Sitesi’ndeki bir caminin tuvaletinde erkek cesedi bulundu. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Güngören Sanayi Sitesi Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Bodur (60) arızalanan aracını tamir için sanayiye getirmesinin ardından namaz kılmak için camiye gitti.

NAMAZ KILMAK İÇİN CAMİYE GİTMİŞTİ

Bu sırada tuvaletleri kontrol eden cami görevlisi, Niyazi Bodur'un içinde olduğu tuvaletin kapısını açamadı. Kapıya vuran görevlinin, Bodur'dan karşılık alamamasının ardından ihbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri Niyazi Bodur'un cansız bedenini buldu.

CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Bodur'un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

24 Aralık 2025
24 Aralık 2025

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
