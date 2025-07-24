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Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, bir mesaj yayımlayarak basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
Metin Yamaner

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal belleğimizde derin izler bırakan her dönüm noktasında gerçeğin izini süren, tarih sahnesinin görünmez kahramanları basın mensuplarımız; halkı doğru bilgilendirme sorumluluğuyla hakikatin yolundan sapmadan ve sarsılmaz kararlılıkla önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Basın özgürlüğü açısından sembol niteliği taşıyan 24 Temmuz’un yıl dönümünde, kalemleriyle gerçeğe ışık tutan fedakâr basın emekçilerinin özverisinin takdire şayan olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz.

Demokratik toplum düzeninin temel taşlarından biri olan basınımızın, yayıncılık faaliyetlerini daha etkin ve nitelikli yürütebilmesi için Basın İlan Kurumu olarak desteğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Basın kuruluşlarımızın ekonomik bağımsızlığının teminatı niteliğindeki resmî ilan ve reklam ekosisteminin devamlılığı için yoğun gayret gösteriyor, gazetecilerimizin özlük haklarının korunması ve genişletilmesi adına gerekli tüm adımları atıyoruz.

Kamuoyunu bilgilendirirken doğruyla yanlışı ayırt edip vicdanıyla kalemi arasında sağlam bir köprü kurabilen gazetecilerin varlığı; hem günümüze ışık tutmakta hem de geleceğimiz için bizleri umutlandırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; meslek ilkelerine bağlılıkla görev yapan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, sağlık, esenlik ve başarı dolu bir çalışma hayatı diliyorum"

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Basın İlan Kurumu
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