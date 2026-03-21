Başkale’de yoldan çıkan minibüs kara saplandı

Edinilen bilgilere göre, olay, dün gece saatlerinde Başkale Koru mevkiinde meydana geldi. Başkale’den Koru istikametine doğru gelen ve sürücüsünün kimliği ile plakası öğrenilemeyen minibus, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki kara saplandı. Aracın bulunduğu yerden çıkarılması için Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri devreye girdi. Ekipler belediyeye ait iş makinesi ile aracın kar birikintisinden kurtarılmasını sağladı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır