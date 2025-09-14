HABER

Başkan Candaroğlu'ndan İBB'ye Tepki: "Sorumluluktan Kaçamazlar"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Sazlıbosna'da yapımı devam eden sosyal konutların altyapı hizmetlerinden mahrum bırakıldığını ve İSKİ'nin bu konutlarla ilgili yıkım yazıları gönderdiğini belirterek İBB ve bağlı kuruluşları sert sözlerle eleştirdi.

Arnavutköy'de vatandaşlara yönelik inşa edilen sosyal konutlarda altyapı eksikliği gündemde. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İSKİ'nin bölgeye su ve altyapı desteği sağlamadığını, bununla birlikte her ay düzenli olarak konutların yıkımı için yazı gönderdiğini ifade ederek bu tavrın hem hizmet hakkına hem de yasal sorumluluklara aykırı olduğunu dile getirdi.

"TÜM VATANDAŞIN ALTYAPI VE ENERJİ HİZMETİ ALMA HAKKI VAR"

Candaroğlu, "25 bin sosyal konut inşa ediliyor, hak sahipleri belli. Bu konutlar vatandaşın güvenli bir geleceğe kavuşması için yapılıyor. İSKİ de İGDAŞ da bu hizmetleri vermek zorundadır. Eğer bu hizmeti sağlamazlarsa yasal sorumluluk doğar. Tüm vatandaşın altyapı ve enerji hizmeti alma hakkı vardır" dedi.

Başkan Candaroğlu, geçmişte yaşanan acı tecrübeleri hatırlatarak, "Hatay'da yaşanan depremi hepimiz gördük. Orada kentsel dönüşüme ‘rantsal dönüşüm' diyerek karşı çıkanların ihmali yüzlerce cana mal oldu. Şimdi İstanbul böyle bir risk altındayken sosyal konut projelerine direnç göstermek hangi akla hizmettir?" ifadelerini kullandı.

"ARAPLARA SATILIYOR SÖYLEMLERİ TAMAMEN YALAN VE ALGI"

Sazlıbosna'daki projenin vatandaşın güvenliği ve geleceği için hayata geçirildiğini vurgulayan Candaroğlu, "Bu konutlar Araplara satılıyor, peşkeş çekiliyor gibi söylentiler tamamen yalan ve algı operasyonudur. Binalar hızla yükseliyor, dış cephe çalışmaları başladı. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Onların tüm engellemelerine rağmen altyapısını da suyunu da vermek zorundalar" şeklinde konuştu.

Candaroğlu, İBB ve bağlı kuruluşların siyasi hesaplarla hareket ettiğini, İSKİ'nin yalnızca Sazlıbosna'da yapımı devam eden konutlara değil, bakanlık tarafından yapımı tamamlanan Baklalı'daki konutlara da su vermediğini hatırlatarak, "Devletimiz tarafından yapılan konutlara bile hizmet götürmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Hem altyapıyı sağlamıyorlar hem de her ay bu konutların yıkılması için yazı gönderiyorlar. Bu direnç sadece algı oluşturmak için. Biz bu ucuz siyasete izin vermeyeceğiz. Biz vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan İSKİ, TOKİ'ye resmi yazı göndererek bu konutlara su ve altyapı hizmeti vermeyeceğine dair resmi yazı gönderdi.

