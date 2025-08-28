Başkan Dinç: “Geleceğimiz olan öğrencilerimiz için çalışmalarımız hız kesmeyecek”

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ile belediyede bir araya geldi. Buluşmada 2025-2026 Yılı Eğitim ve Öğretim Döneminde devam edecek olan ‘Kantin Kart’ ve iş birliği yapılan çalışmalar görüşüldü.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Başkan Şenol Dinç, "Erenlerimizin her kesimine hitap eden çalışma ve programlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl çocuklarımıza okul harçlığı sağlamak adına başlattığımız ‘Kantin Kart’ çalışmamıza bu yıl okul ve öğrenci sayısını arttırarak devam edeceğiz. Geleceğimiz olan öğrencilerimiz için çalışmalarımız hız kesmeyecek" dedi.

Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ise, "Erenler Belediyemiz ile birçok konuda öğrencilerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin yararına ve faydasına olan çalışmalarda desteğini en üst seviyede sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Şenol Dinç’e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

