HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Başkan Dinç: “Geleceğimiz olan öğrencilerimiz için çalışmalarımız hız kesmeyecek”

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ile gerçekleştirdiği görüşmede, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde sürdürülecek “Kantin Kart” uygulaması ve eğitim alanındaki iş birliği projelerini değerlendirdi.

Başkan Dinç: “Geleceğimiz olan öğrencilerimiz için çalışmalarımız hız kesmeyecek”

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ile belediyede bir araya geldi. Buluşmada 2025-2026 Yılı Eğitim ve Öğretim Döneminde devam edecek olan ‘Kantin Kart’ ve iş birliği yapılan çalışmalar görüşüldü.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Başkan Şenol Dinç, "Erenlerimizin her kesimine hitap eden çalışma ve programlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl çocuklarımıza okul harçlığı sağlamak adına başlattığımız ‘Kantin Kart’ çalışmamıza bu yıl okul ve öğrenci sayısını arttırarak devam edeceğiz. Geleceğimiz olan öğrencilerimiz için çalışmalarımız hız kesmeyecek" dedi.

Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ise, "Erenler Belediyemiz ile birçok konuda öğrencilerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin yararına ve faydasına olan çalışmalarda desteğini en üst seviyede sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Şenol Dinç’e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konyaaltı’nda geleceğin sanatçıları yetişiyorKonyaaltı’nda geleceğin sanatçıları yetişiyor
Piyasa değeri 4 trilyon dolar! Nvidia, beklentileri aşan gelire rağmen hayal kırıklığı yarattıPiyasa değeri 4 trilyon dolar! Nvidia, beklentileri aşan gelire rağmen hayal kırıklığı yarattı

Anahtar Kelimeler:
il milli eğitim müdürlüğü kantin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Devler Ligi'nde kura günü! Muhtemel rakipler belli oldu... Yapay zeka öyle bir kura çekti ki!

Devler Ligi'nde kura günü! Muhtemel rakipler belli oldu... Yapay zeka öyle bir kura çekti ki!

Altın için rakam verdi! 'Hiç şaşırtıcı olmaz' O tarihi işaret etti... Gramda yeni rekor

Altın için rakam verdi! 'Hiç şaşırtıcı olmaz' O tarihi işaret etti... Gramda yeni rekor

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Hakan Çakır'ı katletmişlerdi! Hastaneden kaçtıkları ortaya çıktı... O anları anlattılar

Hakan Çakır'ı katletmişlerdi! Hastaneden kaçtıkları ortaya çıktı... O anları anlattılar

Önce Hikmet Çetin ardından Bülent Arınç bombayı patlattı

Önce Hikmet Çetin ardından Bülent Arınç bombayı patlattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.