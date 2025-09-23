HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Başkan Sadıkoğlu’ndan Ahilik mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bu yıl 22-28 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Ahilik Haftası" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu’ndan Ahilik mesajı

Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Ahilik kültürü, dün olduğu gibi bugün de kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve toplumsal düzenimizi güçlendirmektedir. Deprem yaralarımızı ahilik kültürümüzün verdiği ahlak ve inançla sarmayı sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ahilik kültürü, Anadolu topraklarında hayata geçirilmiş, dünyada benzeri bulunmayan eşsiz bir medeniyet hazinesidir. Ahilik değerlerinden beslenen şehirlerden biri de elbette Malatya’mızdır. Özellikle 6 Şubat’ta yaşadığımız depremler sonrası esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin mücadeleci duruşu bu kültürün bir yansımasıdır. Ahilik kültürü, dün olduğu gibi bugün de kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve toplumsal düzenimizi güçlendirmektedir. Deprem yaralarımızı ahilik kültürümüzün verdiği ahlak ve inançla sarmayı sürdüreceğiz. Asırlar boyunca Anadolu’da ticaretin ve toplumsal yaşamın temelini oluşturan Ahilik kültürünü yaşatmak, bizlerin en önemli sorumluluğudur. Ahilik geleneğini günümüze taşıyan ve yaşatan esnaflarımızın, sanatkârlarımızın ve tüm iş insanlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor, bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum."

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi5 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındıBoşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.