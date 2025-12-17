Başkan Yazıcıoğlu’nun makam odasında dinleme cihazı bulunmuştu! İki şüpheli için tutuklama talebi

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında bir dinleme cihazı bulundu. Durumun tespit edilmesinin ardından konu derhal adli ve emniyet birimlerine bildirildi.

CANİKLİ KONAĞI GÜVENLİK ALTINA ALINDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde olayla ilgili adli ve teknik inceleme başlatıldı. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Canikli Konağı güvenlik altına alınırken, ilgili alanlarda detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediye personellerinin de ifadelerine başvuruldu.

BİRİ BELEDİYE PERSONELİ 2 KİŞİYE GÖZALTI

Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili gözaltına alınan E. Y. ile belediye personeli Y. Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

