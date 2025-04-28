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Başkent Ankara UNESCO’nun radarında

Bir kültürel miras unsuru daha UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne kaydedildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara, planlı şehircilik anlayışıyla şekillenen yapılı çevresi ve modern mimarisiyle artık UNESCO’nun geçici listesinde yer alıyor.

Başkent Ankara UNESCO’nun radarında
Nilgün Akbıyık

Ankara, planlı şehircilik anlayışı ve modern mimarisiyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne girdi. “Ankara: Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası” başlıklı dosya, 1920–1970 yılları arasında şekillenen başkentin kamu yapıları, kültürel alanları ve kamusal mekânlarıyla 20. yüzyılın modern başkentlerine örnek teşkil ettiği için listeye alındı. Bu gelişmeyle Türkiye’nin UNESCO Geçici Liste’deki varlık sayısı 80’e yükseldi.

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“Ankara: Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası” başlıklı dosya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğinde hazırlanarak listeye alındı. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki varlık sayısı 80’e yükseldi.

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Başvuru dosyası, 2021 yılında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt çalışma grubunun katkılarıyla hazırlandı. Sürecin koordinasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülürken alanın adaylık sürecine Prof. Dr. Elvan Altan, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Dr. Zeynep Tuna Yüncü katkı sundu.

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“Ankara: Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası” başlıklı dosya, 1920–1970 yılları arasında planlanıp şekillenen başkentin; yeni kurulan bir ulus-devletin simgesi olarak inşa edilen kamu yapıları, kültürel alanlar ve açık kamusal mekânlarıyla, 20. yüzyılın modern başkentlerine örnek teşkil etmesi nedeniyle UNESCO’nun ii, iv ve vi numaralı kültürel miras kriterleri kapsamında geçici listeye dâhil edildi.

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Dosyada, Atatürk Bulvarı’nın kuzey-güney doğrultusunda uzanan aksı ile Ulus ve Kızılay bölgeleri ana bileşenler olarak yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin I., II. ve III. binaları, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Güven Park, Gençlik Parkı, Ulus Meydanı, Ankara Garı, İş Bankası Binası, çeşitli bakanlık yapıları ve Kızılay Meydanı gibi simgesel yapılar; Ankara’nın planlı gelişimini ve modernleşme sürecini yansıtan önemli unsurlar arasında gösterildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin evrensel kültürel ve doğal miras değerlerinin uluslararası düzeyde tanıtılması ve korunması amacıyla, UNESCO başta olmak üzere küresel iş birliği mekanizmalarından yararlanılarak bu değerlerin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını hedeflemektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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