HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Güncel

Başkentte kaçakçılığa karşı operasyonlar

Ankara’da kaçakçılığa karşı düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün, sigara, gıda malzemeleri ve saatler yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığa karşı 2 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar ile birlikte ekipler kaçak malzeme taşıdığı bilgisine ulaşılan bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramalarda, 200 kilo tütün, 14 bin 560 paket sigara, 4 bin 900 muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.
Diğer operasyonda ise ekipler, M.Y. adlı şüphelinin yurt dışından getirdiği kaçak saatleri piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri şüphelinin iş yerine düzenledikleri operasyonda 602 kaçak kol saati ele geçirdi. Şüpheli M.Y. ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.