Başkentte taş taş üstünde kalmadı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Rusya'nın 12 saat boyunca füze yağdırdığı Kiev harabeye döndü

Dünya bir yandan Gazze'deki İsrail katliamını takip ederken bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ediyor. Son olarak Rus güçleri, 12 saat boyunca Ukrayna’nın 11 bölgesinde hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda yaklaşık 600 insansız hava aracı (İHA) ve çok sayıda füze kullanıldı. En az 4 kişi hayatını kaybetti. 70 kişi ise yaralandı.

CAN KAYIPLARININ TAMAMI KİEV'DE

Hedef alınan bölgeler arasında Kiev, Zaporijya ve Donetsk bulunuyor. Diğer bölgeler ise Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv ve Çernigiv’dir. Saldırılarda ölümlerin tamamı başkent Kiev’de gerçekleşti.

ZELENSKİY: MİSİLLEME YAPACAĞIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, misilleme yapılacağını ifade etti. Saldırının, BM Genel Kurulu haftası sonunda gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, Rusya’nın tutumunu bu şekilde ilan ettiğini söyledi.

TRUMP'A DESTEK MESAJI

ABD Başkanı Trump’ın Rusya’ya yönelik yaptırım tehdidine destek veren Zelenskiy, Avrupalı müttefiklerine Rus petrolü ve gazı ithalatını sınırlama çağrısı yaptı.

Kiev’deki Kardiyoloji Enstitüsü’ne düzenlenen saldırıda bir hemşire ve bir hasta hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Acil Servisi açıklama yaptı. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, bölgede 31 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

RUSYA: ASKERİ SANAYİ ALANINDAKİ İŞLETMELERİ HEDEF ALDIK

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi aktarıldı. Açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlarına saldırılara devam ettiği vurgulanarak, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerine ve askeri havaalanı altyapısına yönelik havadan, denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi" dendi.

İşte Kiev'den gelen korkunç görüntüler:

