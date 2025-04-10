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Bataklıkta büyük mücadele! Göksu Deltası’ndaki sazlık yangını söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlıkta dün akşam çıkan yangın söndürüldü.

Bataklıkta büyük mücadele! Göksu Deltası’ndaki sazlık yangını söndürüldü
Çiğdem Sevinç

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti’nde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kum Mahallesi sınırları içerisindeki sazlıkta çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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BATAKLIKTA ZOR ANLAR

Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahalede zorlanılırken, alevlerin çevreye yayılmaması için önlem alındı. Ekipler, yangını saat 00.00 sıralarında kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışması sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(DHA)

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