Batman'da 38 milyon lira değerinde uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde M.K. ve S.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda 1 kilo 400 gram sentetik Kannabinoit uyuşturucu hammaddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Yapılan detaylı incelemede, hammaddenin piyasa değerinin yaklaşık 38 milyon lira olduğu ve 210 kilo uyuşturucu yapılabildiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır