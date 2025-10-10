HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batman'da 38 milyon lira değerinde uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

Batman'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 38 milyon lira olan 1 kilo 400 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Batman'da 38 milyon lira değerinde uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezinde M.K. ve S.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda 1 kilo 400 gram sentetik Kannabinoit uyuşturucu hammaddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Yapılan detaylı incelemede, hammaddenin piyasa değerinin yaklaşık 38 milyon lira olduğu ve 210 kilo uyuşturucu yapılabildiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peru'da devlet başkanı görevden alındı! Sebebi: Ahlaki yetersizlik...Peru'da devlet başkanı görevden alındı! Sebebi: Ahlaki yetersizlik...
Çarpıcı açıklamalar: "4-5 günü geçmiyor"Çarpıcı açıklamalar: "4-5 günü geçmiyor"

Anahtar Kelimeler:
Batman jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.