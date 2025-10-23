Batman’da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Batman’da 5 katlı bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir itfaiye eri ve aynı aileden 3 kişi dumandan etkilendi.

Olay 14.30 sıralarında Şafak Mahallesi’nde meydana geldi. beş katlı bir binanın dördüncü katında ikamet eden Hadım O.’ya ait dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Batman Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında bir itfaiye eri ve evde bulunan 3 kişi, yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenenler, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.