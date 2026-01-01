Batman’da kafe yangını: İş yeri kullanılamaz hale geldi

Olay, GAP Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kafede çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın dışından da fark edilir hale geldi. Kafeden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önledi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kafede büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangın sonrası iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.